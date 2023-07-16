شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: وصول الأحمال على الشبكة إلى 34 ألفا و650 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربائية بلغ أقصى حمل على الشبكة القومية خلال ساعة الذروة اليوم 34 الف 650 ميجاوات. وذلك لأول مرة خلال هذا العام مع وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44 الف 900 ميجاوات وبلغ الاحتياطي بالشبكة 9 الالف 800 ميجاوات.

وقال البيان أن المردود الايجابى يستمر للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.