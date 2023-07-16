شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 67 حالة فقط مصابة بقرية العليقات في قنا وتكثيف الرش ورفع وعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، انا حاليا بقرية العليقات بمحافظة قنا، وقمسنا القرية لمربعات وكل مربع مجموعة من المنازل وسألنا الأهالى عن الأعراض المرضية، وأخذنا عينات من المياه والصرف الصحى والباعوض واليرقات ومن الحالات المرضية.

وأضاف عمرو قنديل، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، وجدنا بالقرية 67 حالة مرضية أعمارهم مختلفة منهم 10% أطفال أقل من 18 سنة والباقى كبار السن، ولديهم ارتفاع فى درجات الحرارة وآلام فى الجسم، والبعض عنده قيء وإسهال وآلام فى المعدة.

أوضح عمرو قنديل أنه تم أخذ عينات من المياه بقرية العليقات وجارى فحصها وظهرت أنها سليمة، لافتا إلى أن الحالات الموجودة من بسيطة لمتوسطة تحصل على علاجها فى المنزل، والعلاج ياخذ من 4 لـ 5 أيام بعدها يشفى المريض.

وأكد عمرو خليل بدأ تكثيف الرش ورفع وعى المواطنين لأنه الباعوض ينشط داخل المنازل، وتم عمل قوافل علاجية وسيتم تزويدها من غد الاثنين.