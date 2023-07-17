شكرا لقرائتكم خبر عن تعجيل العلاوات الأبرز.. القوانين المقررة بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس الذي بدأ أكتوبر 2022 وأنتهي يوليو 2023 واصل المجلس أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات، و بشأن الجانب التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، فى السطور التالي نرصد أهم 10 تشريعات أقرها المجلس ولعل أبرزها قوانين تعجيل العلاوات الدورية لدعم الموظفين، و10 تشريعات كالتالي :

أولا: قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

ثانيا: قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

ثالثا: قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

رابعا: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خامسا: قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

سادسا: قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

سابعا: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ثامنا: قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

تاسعا : قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

عاشرا: قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.