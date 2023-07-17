شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المحميات المصرية الموضوعة على القوائم العالمية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن القوائم العالمية المحميات الطبيعية ضمت عددا من المحميات المصرية، حيث تم إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية وهما "رأس محمد، وادي الحيتان".

وأوضح تقرير وزارة البيئة ، الصادر مؤخرا، أنه تم تغيير اللوحات الإرشادية بمنطقة وادي الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات، إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الإداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الإدارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان، كما تم إنشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وإنشاء مبني إداري جديد للمحمية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.

وأشارت البيئة خلال تقريرها إلى أنه تم إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمة رحلات السفاري بمحميات الفيوم ، ومسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير حتى المبنى الإداري ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة الهامة، كما تم وضع عدد من الإشتراطات البيئية لإقامة أنشطة بالمحميات الطبيعية، منها وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)