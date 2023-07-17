شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة سياحية من التشيك وألمانيا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 12 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 12 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك و3 رحلات من ايطاليا ورحلتين من مطارات المانيا، ورحلتين داخليتين سياحيتين .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من أول أمس السبت وحتى اليوم الجمعة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.