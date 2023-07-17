شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: بدء طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية إلى المتحف المصرى باللون البيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم البدء في طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، سواء بالطريق الدائري أو الطرق والمحاور المؤدية للمتحف ومنها طريق "إسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، والطريق الأبيض"، وذلك في ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافة القطاعات الحيوية المرتبطة بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عدد العقارات المقرر طلاؤها باللون الموحد ضمن الخطة يتخطى الـ400 عقار، مشيرا أنه تم البدء من حي الطالبية، وجار مواصلة العمل بمعدلات تنفيذ عالية للانتهاء من الأعمال قبل افتتاح المتحف، لإعطاء لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وأشار إلى أنه جرى اختيار درجة محددة من لون "البيج" لتوحيدها على واجهات العقارات بعد المفاضلة بين عدة نماذج، مع التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتعكس الشكل الحضاري للطريق خاصة بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالطريق الدائري، علاوة على تشديد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعه الدورية مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.