شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة "دور ثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، في مادة الهندسة، وذلك بـ103 لجان موزعة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانهم في الدراسات الاجتماعية وICT، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادتي العلوم والتربية الفنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادتي الهندسة والتربية الفنية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التاريخ والأحياء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والتربية المهنية.

وتعقد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- "التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.