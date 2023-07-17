شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تواصل اليوم تسليم المدافن الجاهزة بطريق الفيوم للحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11" وجبانة "12"، حيث سيتم اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 6،4،2، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد.

ونوهت المحافظة على جميع المتقدمين الحضور شخصياً والالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية: (صورة بطاقة رقم قومي سارية - أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك - ملف بلاستيك بكبسولة - قفل لغلق المدفن).

وأوضحت المحافظة مواعيد التسليم على النحو التالي:-

-يوم الأحد الموافق 2023/7/16 سيتم تسليم الجبانة رقم 11 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/17 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 سيتم تسليم الحبانة 11 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/23 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/30 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

وأشارت المحافظة بأنه سيتم تسليم جبانة 12 فردى وزوجى خلال الفترة من 2023/7/31 وحتى 2023/8/13، وذلك على النحو التالي:

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/2 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/3 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/6 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/8/7 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول مصطفى عويس عبد المحسن.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/10 سيتم تسليم جبانة رقم 12 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/13 سيتم تسليم جبانة 12 زوجى بلوكات 24،22،20 والتربى المسئول عبد المحسن دسوقى.