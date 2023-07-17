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القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان سلسلة من الفعاليات لمواطني الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل.

وسلطت أنشطة الصندوق الضوء على أهمية التوعية بمخاطر الإدمان وتأثيرها على الصحة العامة والدور الهدام الذي تسببه هذه العادات في تدمير المجتمعات وأيضا الأضرار التي يسببها المدمن لنفسه.

وأكسبت الفعاليات المتلقين مجموعة من المهارات الحياتية وثيقة الصلة بالتصدي لظاهرة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة، وذلك بهدف بناء الشخصية الإيجابية القادرة على مجابهة مختلف الظواهر السلبية التي تعرقل عملية التنمية.

ويستهدف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسر والأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى، بالإضافه إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية.

تضمنت المبادرة تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات، بالإضافة الي تنظيم فقرة توعية خلال خطبه الجمعة بمسجد الرحمة داخل الاسكان البديل بحدائق اكتوبر تحت عنوان كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه والتي شهدت قيام أحد متطوعيين بالتحدث للمصلين عن أخطار المخدرات و مسؤلية الوالدين فى حماية الأسرة بالاضافه إلى التنوية عن الخدمات العلاجية المجانية التى تقدمها العيادة و توزيع المنشورات التوعوية على المصلين عقب انتهاء الصلاة.



تنظيم أنشطة توعوية عن مخاطر الإدمان لمواطنى الإسكان البديل بحدائق أكتوبر



تنظيم أنشطة توعوية عن مخاطر الإدمان لمواطنى الإسكان البديل بحدائق أكتوبر



تنظيم أنشطة توعوية عن مخاطر الإدمان لمواطنى الإسكان البديل بحدائق أكتوبر