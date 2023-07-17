شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإسعاف تخاطب الهيئة لطلب تعديل بدل الساعات الإضافية وتقليص النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل سرحان رئيس النقابة العامة للإسعاف، إن النقابة خاطبت رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد بمطالب العاملين، وقدمت عدة مقترحات لإعادة توزيع الميزانية المخصصة للهيئة، وتقليص النفقات في بنود التدريب والإنشاءات والصيانة وغيرها، والاستفادة من مباني الهيئة على الطرق بالتعاقد مع بعض شركات الدعايا والإعلان وتخصيص عوائد تلك البنود وغيرها لتحقيق مطالب العاملين العادلة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.

وأوضح إبراهيم الجمل عضو مجلس إدارة النقابة العامة للإسعاف، أن بدل الساعات الإضافية لم يطرأ عليه أى زيادة منذ 15 سنة، وكذا بدل الوجبة وبدل النوبتجية ثابت منذ 9 سنوات، كما أن نظام العمل المتبع بالإسعاف المصرى هو شكل من أشكال العمل الجبري الذي تجرمه القوانين.

وقالت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن مجموعة من العاملين حاولوا عرض بعض المشكلات الخاصة بالعمل على وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار أثناء زيارته لمقر إسعاف الإسكندرية الرئيسى بمنطقة كوم الدكة، وقد حال بينهم وبين الوزير مدير إسعاف الإسكندرية وبعض المشرفين على وعد بأن يلتقي بهم الدكتور عمرو رشيد فى نفس اليوم لبحث شكواهم ودراسة مطالبهم، وبالفعل إجتمع الدكتور عمرو رشيد القائم بأعمال رئيس هيئة الإسعاف فى وقت لاحق ولكن تصريحاته جاءت مخيبة لآمال العاملين، إلا أن ذلك كان دون جدوى.