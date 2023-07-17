شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
http://tansik.egypt.gov.eg .
وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي :
http://kodrat.helwan.edu.eg/
وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.
وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60 ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز