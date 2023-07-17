شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء المبانى المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بحدائق القبة وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجر اليوم بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضى حوائط حاملة وأسقف خرسانية ، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب إنهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره .

وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض .

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين .