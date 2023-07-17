شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إخلاء المبانى المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار احترازيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حارة نصر حرش من شارع الخليج المصرى عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأجرى وزير التنمية المحلية عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للوقف على الإجراءات التى اتخذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتى الآن بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه انتقل إلى موقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض حيث أسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضى حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم كافة الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والجهات المعنية التابعة للدولة، حيث أشار محافظ القاهرة إلى قيام وزيرة التضامن الاجتماعى بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.