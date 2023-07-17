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الأوقاف: رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن لـ1.350 مليون جنيه

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن لـ1.350 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن قرار رفع جوائز فرع الأسرة القرآنية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون ومائة وخمسين ألف جنيه لهذا الفرع فقط؛ تشجيعًا للأسر القرآنية وإكرامًا لها، وذلك على النحو التالي :

-الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
-الأسرة الثانية : 350 ألف جنيه.
-الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الاختبار التحريري المؤهل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم للأسر المتقدمة سيكون يوم الجمعة 21/7/2023م الساعة الثانية ظهرًا بمسجد النور بالعباسية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الأسر التي لها حق دخول الاختبار هي:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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