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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :-
- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة
-الكشف ضمن مبادرة كبار السن
- التقييم والدعم النفسي والتغذوي
- القيام بالتحاليل الدورية
- توفير زيارات منزلية لغير القادرين
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر
- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان
- تبادل المعلومات
- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي
- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول
الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية
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