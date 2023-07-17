شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية من هم فوق 65 سنة.



وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :- وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :-

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة

-الكشف ضمن مبادرة كبار السن

- التقييم والدعم النفسي والتغذوي

- القيام بالتحاليل الدورية

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-

- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة

- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان

- تبادل المعلومات

- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي

- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول