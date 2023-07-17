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الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية من هم فوق 65 سنة.

وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :- 

 

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة 

 

-الكشف ضمن مبادرة كبار السن

 

- التقييم والدعم النفسي والتغذوي

 

- القيام بالتحاليل الدورية 

 

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين 

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن  6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-

 

- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة

 

- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

 

- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان

 

- تبادل المعلومات

 

- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي

 

- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول

 


الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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