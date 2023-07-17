شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الرئيس والشعب المصري العظيم أعاده الله عليه ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز