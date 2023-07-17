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ما الأدوية المسببة لزيادة الشهية؟ ​هيئة الدواء توضح

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القاهرة - سامية سيد - وتمثلت بحسب هيئة الدواء المصرية في الأنواع التالية :- 

 

- بعض مضادات الاكتئاب مثل الباروكستين والسيرترالين.

​-بعض أدوية علاج الصرع​

 

-مضادات  الذهان، وهي نوع من أنواع أدوية العلاج النفسي -المهدئة للأعصاب التي تُستخدم في الأساس للتحكم في مرض الذهان​

 

-هرمونات الستيرويد، مثل بريدنيزون ​

 

-بعض أدوية علاج السكري ​

 

-بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع​

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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