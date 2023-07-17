شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأدوية المسببة لزيادة الشهية؟ هيئة الدواء توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتمثلت بحسب هيئة الدواء المصرية في الأنواع التالية :-
- بعض مضادات الاكتئاب مثل الباروكستين والسيرترالين.
-بعض أدوية علاج الصرع
-مضادات الذهان، وهي نوع من أنواع أدوية العلاج النفسي -المهدئة للأعصاب التي تُستخدم في الأساس للتحكم في مرض الذهان
-هرمونات الستيرويد، مثل بريدنيزون
-بعض أدوية علاج السكري
-بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع
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