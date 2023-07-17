شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأدوية المسببة لزيادة الشهية؟ ​هيئة الدواء توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتمثلت بحسب هيئة الدواء المصرية في الأنواع التالية :- - بعض مضادات الاكتئاب مثل الباروكستين والسيرترالين. ​-بعض أدوية علاج الصرع​ -مضادات الذهان، وهي نوع من أنواع أدوية العلاج النفسي -المهدئة للأعصاب التي تُستخدم في الأساس للتحكم في مرض الذهان​ -هرمونات الستيرويد، مثل بريدنيزون ​ -بعض أدوية علاج السكري ​ -بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع​

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