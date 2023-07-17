شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد سير أعمال امتحانات النقل "دور ثان" بإدارة الوايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سير أعمال امتحانات النقل "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022 /2023، للصف الأول والثاني الثانوى العام، بمدرسة إسماعيل القبانى.ث. بنين التابعة لإدارة الوايلى التعليمية بحضور وفاء رضا، مدير عام الإدارة، و كان فى إستقبالهم نهى أنور مديرة المدرسة.

وأدى طلبة الصف الأول الثانوي إمتحان اليوم الثالث في مادتى اللغة الثانية والفيزياء، بينما أدى طلبة الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية فى (6) لجان امتحانية.

وتحاور" موسى " مع الطلاب على مستوى الإمتحان وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات، وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الإمتحانات، وقدم مدير المديرية النصيحة لأبناؤه الطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات، وأوصى" موسى " بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

كما تابع سير أعمال الامتحانات بمدرسة أبو بكر الصديق، وكان فى إستقباله حمدان الصادق مدير المدرسة، كما تابع الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين وأوصاهم بالاستمرار فى ممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة.