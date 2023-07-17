شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة تعمل على خفض مستويات السكر فى الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز بعض الأطعمة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، لذا تعتبر هذه الأطعمة بمثابة أدوية لمرضى السكر، حيث تتميز بقدرتها الهائلة، على خفض مستويات السكر في الدم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأطعمة التي تخفض مستويات السكر في الدم

القرفة

غنية بالعناصر الغذائية المختلفة وهي إضافة مفيدة للنظام الغذائي، وتقلل القرفة من مستويات الدهون في الجسم و نسبة السكر في الدم.

البامية

مصدر كبير لمركبات الفلافونويد، مضاد للأكسدة معروف بقدرته على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية كما أنها وفيرة في مركبات تسمى السكريات، ثبت أيضًا أن السكريات المتعددة تقلل نسبة السكر في الدم.

الزبادي

غالبًا ما يتم تشجيع الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك عند محاولة خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، الزبادي هو أحد الوجبات الخفيفة الأكثر شيوعًا وهو متوفر بسهولة.

البقوليات

البقوليات هي مجموعة غذائية تشمل جميع أنواع العدس والفاصوليا والحمص وما إلى ذلك ، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء عملية الهضم، تساعد هذه العملية في المقابل على إدارة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يحدث بعد الوجبات.

البذور

مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها وفيرة في العديد من العناصر الغذائية، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الحبوب الكاملة

على غرار البقوليات ، فإن الحبوب الكاملة غنية بالألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تؤدي إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والقمح الكامل وما إلى ذلك إلى نظامك الغذائي إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير. كما أنها متعددة الاستخدامات للطهي ويمكن تناولها يوميًا.