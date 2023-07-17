شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.