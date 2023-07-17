شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% فى السكة الحديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..

1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%

2. العسكريون بالمكيف (شرطة +جيش) 50%

3. ضباط الجيش والشرطة 50%

4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

5. مصابو وأسر شهداء الشرطة 50%

6. ذوو الاحتياجات الخاصة 50%

7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %

8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

9. مصابو وأسر شهداء الثورة 50%

10. مرضي الأورام السرطانية 100%

11. الأطفال الصم (معهد إمبابة) 100%

12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13. أصحاب المعاشات الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .

14. من تجاوزت أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .