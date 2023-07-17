شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الزراعة تعلن الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بقيمة 65 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإفراج عن أعلاف خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وستة وعشرين مليون جنيه.

الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالميناء، وتم متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، والوقوف على مستجدات أعمال شركات المقاولات العاملة، حيث تفقد أعمال امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حوله، بجانب أعمال التجفيف بالحوض. تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الثلاثاء، قبول طلبات الراغبين في التقديم لكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات للعام الماضي وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية. بدء التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على ثانوية العام الماضى عبر موقع الداخلية غدا لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر بسبب انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

النقل: ميناء السخة سيساهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والصابين جراء الحادث، وكلف حافظ الغدار المحلية " القسم الثالث" بسر عة مباشر التحقيقات. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. تنسيق الجامعات 2023.. 35 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات حتى الآن

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك تزامنا مع أول موجة حارة تشهدها البلاد فى صيف 2023.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء والمحسوسة تصل 40 درجة بالقاهرة