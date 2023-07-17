شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء والمحسوسة تصل 40 درجة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك تزامنا مع أول موجة حارة تشهدها البلاد فى صيف 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، أما على جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 45 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.