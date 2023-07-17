شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمات عديدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ نشأته.. تعرف عليها بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالــف الوطنـي للعمـل الأهلـي التنمــوي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، نستعرض منها ما يلى: قام بتأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا . لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل في تقديم الخدمة لا المنافسة والتكرار . قام بانفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وتم مراجعة كافة ميزانيات أعضاؤه من كافة الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور . متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللاسرة 2000 جنيه مصري وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني . دعم عدد 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية . استقبال عدد 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني . توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية . اطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية . اطلاق قوافل ستر وعافية والتي أصبحت اكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، من اجل دعم المواطنين والوقوف الي جانبهم . عمل غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الازمة . تنسيق مشترك مع الحكومة في كافة ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح والذي يصنع فارق في حياة المواطنين بشكل مستدام . دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهذا يعد من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للتطوع . لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة الى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم . وجود التحالف أدى الى وجود الية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل ، مما أدى الى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين . وجود التحالف الوطني أصبح الية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع اطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الاسر من دائرة الفقر بشكل نهائي وأن تساهم تبرعات المساهمين في احداث تغيير حقيقي ومستدام، مثال: يتم التدخل مع الاسرة لاعادة تأهيل منزل وتقديم مشروع تمكين اقتصادي وتقديم الرعاية الصحية في حالة الاحتياج لذلك، سابقا كان يتعذر هذا الامر لعدم وجود تنسيق دوري بين الجمعيات وبعضها البعض أو بينها وبين الحكومة .

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