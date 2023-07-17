شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ أسرع عداءة "داون" في مصر بعد تربعها على عرش البطولة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "داون" فى مصر، وهي العدائة التى تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و 800 متر متخطية عدد 79 دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الطالبة " فاطمة الزهراء" مثلها مثل كثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب مواهب وطاقات في مجالات مختلفة رياضية وفنية وعلمية وتكنولوجية، وبات علينا اكتشاف مواهبهم وتشجيعهم وتمكينهم وتوفير البيئة الداعمة والحاضنة والدامجة لهم، خاصة وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما ما يؤكد على ضرورة تبني المواهب ودعمها وتمكينها وهو أول من يقوم بذلك مع مختلف الفئات وبالأخص الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وشكرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكريمه للطالبة الأمر الذي ينعكس ايجابيا عليها وعلى أقرانها، مطالبة كافة المديريات التعليمية بكل محافظات الجمهورية تشكيل لجان مختلفة لاكتشاف مواهب وقدرات الطلاب من ذوي الإعاقة ودعمها.

وأشارت الدكتورة ايمان كريم، أن المجلس يسعى طوال الوقت إلى تقديم الدعم المعنوي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف اعمارهم وتخصصاتهم، وتشجيعهم دوما على استمرار مسيرة تفوقهم.