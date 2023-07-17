شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: إعداد برامج جديدة بالتعليم المدمج ودبلومات مهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد الخشت، الجهود المبذولة في تطوير التعليم المدمج واستحداث البرامج الجديدة به وتعديل لوائحه، حيث كان لجامعة القاهرة السبق في الدعوة لنظام التعلم المدمج والدفع به بقوة ليكون نموذجاً يحتذى به، مشيرًا إلى زيادة البرامج التي يقدمها المركز حاليا، مؤكدًا أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

وأكد الدكتور الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، أن تطوير مشروع مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، يتضمن ثلاث محاور، أولها: تطوير شامل للبنية التحتية وذلك من خلال رفع كفاءة الأقسام والمعامل، وعزل الأسطح والفواصل، وإحلال وتجديد المصاعد، وصيانة ورفع كفاءبعض الأعمال الصحية، وثانيها: ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق لكامل المستشفى على مراحل لضمان استمرار جودة الخدمة الطبية؛ وتتضمن إحلال وتجديد شبكةومحطة الغازات الطبية، وإحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى والإمداد بالمياه، وإحلال وتجديد نظم الإمداد بالكهرباء ورفع كفاءتها، وإحلال وتجديد شبكات ومهمات التيار الخفيف والاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة أنظمة التكييف والتهوية وتجديد المتهالك منها، وثالثها: حوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى من خلال وضع خطة لنظام الإدارة بتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GHAR لحوكمة نظام الإدارة بالمستشفى وتشمل الخطة التالي حوكمة نظم إدارة العملية الطبية وإجراءاتها ونظم تبادل البيانات بين الأطقم الطبية، وحوكمة عمليات حفظ وتداول المستندات الطبية باستخدام الأنظمة الرقمية، وتحديث البنية التحتية للنظام لنقل البيانات والمعلومات بالمستشفى وأنظمة الاتصال الداخلية بين أطقم العمل وأنظمة الاتصال بين المستشفى والنظام الصحي المحلي، وتدريب الأطقم الطبية، وتحسين أحوال العاملين والمساعدة على استخدام وسائل ونظم الإدارة الرقمية، واستخدام وسائل تداول البيانات الطبية الرقمية.