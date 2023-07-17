شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سرطان الثدى: التحالف الوطنى مهم لتوحيد جهود مظلة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عماد الدين عبدالله سعيد شاش مدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، أن المعهد شارك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ تدشينه في شهر مارس 2022 لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى للوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم الحماية المجتمعية، مؤكدا أن تدشينه كانت خطوة هامة وإيجابية نحو توحيد الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وضخ المزيد من الأنشطة المجتمعية والصحية الداعمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار مدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، إلى أن التحالف شجع الجميع على التشارك تحت مظلة واحدة لتعظيم الجهود نحو تقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى مختلف مجالات عمل التحالف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما أنه حقق تناغما بين جهود الجمعيات والمؤسسات وجهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يعد خطوة إيجابية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن جميع المستشفيات التابعة للمعهد القومي للأورام استقبلت خلال العام الماضي نحو 27 ألف حالة جديدة، يوازيها 350 ألف زيارة لمريض على العيادات الخارجية، مضيفا أن مستشفى سرطان الثدي استقبلت خلال العام الماضي نحو 2700 حالة جديدة و75 ألف زيارة على العيادات الخارجية، وأجرت 1400 عملية جراحية، و35 ألف جلسة علاج كيمياوي، علاوة على المشاركة في الحملات التوعوية للكشف المبكر عن "سرطان الثدي" ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.