شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عرض طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة على اللجنة المركزية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مشددة على جمع كافة التحويلات من المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الإدارات التعليمية بجمع كافة التحويلات الطلاب بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، لعرضها علي اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العام للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة علي مرحلتين في نهاية شهر يوليو ونهاية أغسطس لبحث التحويلات والبت فيها.

وأكدت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لتحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الدولية، يتم الرجوع إلي الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية فيها وذلك للاختصاص.