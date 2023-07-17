شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 100 فرصة عمل لذوى الهمم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة المطاعم لتعيين 100 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها ، بالقاهرة والجيزة، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية ، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر ، او من خلال الاتصال برقم المسئول أميرة خالد 01285520985 – 01030008349 .
وأضافت المدير العام ، أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات ، وتأمين صحى وإجتماعى، وتأمين على الحياة ، ووجبات داخل المطاعم ، وأجازة أسبوعية ، وزي مجانى ، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة ، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً ، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.
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