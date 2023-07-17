شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى: التحالف الوطنى قدم فى عام ونصف خدمات لأكثر من 35 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تجربة التحالف الوطني في العمل الأهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية المختلفة تجربة رائدة تستحق الدراسة، حيث استطاع التحالف الاستفادة من الخبرات الكبيرة وقواعد البيانات وآلاف المتطوعين التابعة للمؤسسات المختلفة أعضاء التحالف لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات كبيرة في تعزيز الحقوق المختلفة للفئات الأولى بالرعاية، حيث استطاع التحالف على مدار العام ونصف الماضيين تقديم خدمات لما يزيد عن 35 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليون جنيه.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيان تنموي وخدمي (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

ويصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).