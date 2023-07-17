شكرا لقرائتكم خبر عن قد يصل الجسم للجفاف.. لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات الرطوبة العالية، سؤال أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد الجسم..

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيحدث التعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.