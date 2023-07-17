شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 6 دراسات جدوى و49 فرصة بمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باقى بضعة أيام على إطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والمتوقع إطلاقه نهاية شهريوليو الجارى، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، من أجل تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخى.
جدير بالذكر أنه سيشارك فى المؤتمر كافة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية، ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول،كما سيعقد بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، مما يسهم في خلق لغة حوار وتواصل بين هذه الجهات للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، مضيفا أنه ستشهد فاعليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.
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