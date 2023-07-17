شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات: قانون التحالف الوطنى نقلة فارقة ومتفردة فى تاريخ العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مروى ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات بأهمية قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مضيفة أن القانون يعد نقلة فارقة ومتفردة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى.

وأشارت مروى ياسين الى دوره الفاعل فى تعزيز قوى مؤسسات المجتمع المدنى فى توحيد الجهود والمرجعية الموحدة والتفاعلية والعمل الميدانى المركزى وفقا لنظم إحصائية دقيقة للفئات الأكثر احتياجا.

وتابعت الدكتورة مروى ياسين، "والعمل على بلورة الجهود وتنسيقها لتتشكل قوة فاعلة لدفع المجلة التنموية على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي والذى ينعكس على الارتقاء بمستوى الأداء للخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وخاصة فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، والتى تحتاج الى التكاتف المؤسسي الضابط لكافة الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، مما يرسخ تعميق العمل التطوعى وتعزيز التنسيق المستمر لمؤسسات المجتمع المدنى فى إطار من الاستقلالية والمرونة".