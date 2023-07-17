شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الزراعية تشيد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت نقابة المهن الزراعية بجهود التحالف الوطنى منذ تدشينه وقام بدور كبير لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التحالف عزز من مسيره التنمية المجتمعية جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار الدكتور خليفة، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى اهتم بكل فئات المجتمع ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والحماية بمختلف القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الزراعة والأمن الغذائي وهو القطاع الذى يعمل به حوالى 25 % من القوى العاملة فى مصر.

وأطلق التحالف الوطنى مبادرة ازرع والتى استهدفت فى المرحلة الأولى حوالى 100 ألف مزارع من صغار المزارعين الأولى بالرعاية بهدف زيادة المساحات المنزوعة بالقمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوى المحسنة وتقديم الخدمات الإرشادية واهتمت المبادره أيضا بالمحاصيل الاستراتيجه الأخرى وبالثروة الحيوانية

ومثلت هذه المبادرة ( أزرع ) خطوة مساندة للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجيه.