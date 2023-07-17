شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وستة وعشرين مليون جنيه.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم 17 يوليو الجاري من وزيرة خارجية النرويج " أنيكين هويتفيلد"، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويجي، و المستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2021/ 2022)، (2022/2023) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء.
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الرقمية.
أحضان وقبلات فى استقبال الحجاج.. وصول آخر أفواج حج القرعة للقاهرة (صور)
وصل آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة، إلى 9 أشخاص، وتواصل الأجهزة المعينة والمحافظة القيام بعمليات البحث عن أي ناجيين تحت الأنقاض مع إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة له.
الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على كل الأنحاء والقاهرة 38 درجة والمحسوسة 41
هلال شهر المحرم يولد اليوم.. أول أيامه وبداية السنة الهجرية الأربعاء المقبل
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