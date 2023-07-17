شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى قنا العام ويوجه بسرعة القضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على توفير عدد كبير من المستلزمات الطبية وفرق العمل من الخبراء والكوادر الطبية للعمل بمستشفى قنا العام وتدريب العاملين بها لسرعة القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى اليوم الإثنين، ضمن جولته الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على المرور على عدد من أقسام (الباطنة، قسم، القسطرة القلبية، الرعاية القلبية، الرعاية المركزة، رعاية مركزة ICU)،لافتاً إلى إن طاقة المستشفى الاستيعابيه تبلغ 227 سرير، مضيفا:أن الوزير تفقد خلال الجولة مستشفى أورام قنا، بكافة أقسامه والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 62 سرير ( داخلي، جراحة، عمليات، أطفال)، فضلاً عن 20 سرير كيماوي، 8 أسرة رعاية مركزة.

وأشار عبد الغفار، إلى أنه تم استحداث خدمة الرنين المغناطيسي بالمستشفى، موضحاً أنها تضم 21 عيادة في تخصصات ( الإيكو. رسم القلب، الجراحة الجديدة، المترددة، الألم، الأورام المتردد، الأورام الجديد، الأسنان، الأشعة التلفزيونية، الدوبلر، الأشعة التلفزيونية، مناظير الجهاز الهضمي، أمراض الدم، الأطفال، عرض اللجنة الاستشارية، الغدة، مناظير مسالك، العلاج الطبيعي، التغذية، الكلى، التخدير).

وفي ختام جولته بمحافظة قنا اجتمع الوزير مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور عدداً من قيادات الوزارة المعنيين، وذلك حرصاً على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تتفيذها في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على العمل على زيادة أعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية في المنشآت الطبية في المحافظة تلبية لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات للمرضى.

ورافق الوزير الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.