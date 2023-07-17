شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن عقار حدائق القبة المنهار.. أبرزها يقطن به 3 أسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح الخليج 365 عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ونلخص الواقعة في 15 معلومة و هي:

-العقار مكون من 5 طوابق على مساحة 120 مترا

-يقطن به ثلاث أسر وتمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره

-وجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه وجارٍ العمل على استخراجهم

- استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون

- كلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة

- تشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار

- العقار أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وصدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.

- انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول

- العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980

-ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.

-تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي

- تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار

-إجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه،

- طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها

-النيابة تستكمل التحقيقات في الواقعة.