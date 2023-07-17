شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: رصدنا مبالغ وتعويضات سريعة لأهالى ضحايا عقار كوبرى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف لديه فريق تدخل سريع للتعامل مع الأحداث الطارئة وهو ما حدث اليوم بإعلان التحالف الوطنى تكفل بأسر الضحايا والمصابين في حادث عقار حدائق القبة المنهار.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سى أن كل فرق مؤسسات التحالف الوطنى تواجدوا بمحيط حادث انهيار العقار، متابعا :"تعازينا للأسر المتوفية والشفاء العاجل للمصابين".

وتابع مصطفى زمزم، "رصدنا مبالغ وتعويضات سريعة لأهالى ضحايا انهيار عقار كوبرى القبة وتم رصد لكافة احتياجاتهم من الأسر الموجودة داخل المستشفى، بجانب مساعدة في إخراج العالقين تحت الأنقاض وهناك إدارة بالتحالف الوطنى للدعم السريع للدعم والتدخل في الأزمات الطارئة".