شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: من حق الطالب التسجيل في أكثر من اختبار قدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد عطا المشرف على التنسيق واختبارات القدرات بوزارة التعليم العالى، إنه تم الاستعداد لتنسيق الكليات منذ شهرين من خلال تجهيز لموقع التنسيق وإعداد المطبوعات وإعداد الكليات.

وأضاف المشرف على التنسيق واختبارات القدرات بوزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن اختبارات القدرات بدأت منذ يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 27 يوليو في كليات معينة .

وتابع السيد عطا :"موقع التنسيق مفتوح على مدار الـ 24 ساعة ويدخل الطالب برقم الجلوس ورقم بطاقة الرقم القومى، ومن حق الطالب أن يسجل في أكثر من اختبار".