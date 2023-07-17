الاتحاد العام للجمعيات: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى وضع ميثاقا أخلاقيا لربط الجمعيات الأهلية، والهدف منه تبادل المعلومات بين الجمعيات المنضوية تحت راية التحالف الوطنى للعمل الأهلى .

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أنه تم تدشين قاعدة بيانات واحدة لكل الجمعيات التابعة للتحالف بما يضمن توصيل المساعدات للفئات المستهدفة، موضحا أن التحالف الوطنى يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 .

وأوضح طلعت عبد القوى، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى عمل على تقديم قوافل طبية وعلاجية وتنمية ومشروعات صغيرة، متابعا :كان هناك 150 ألف من صغار الفلاح لديهم 100 ألف فدان لا يزرعونهم ودشن التحالف الوطنى مبادرة أزرع لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بمبالغ بسيطة ".