شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية:لجنة لنظر تقرير فنى هندسى حول أسباب سقوط عقار حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، على انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مؤكدًا أن عقار حدائق القبة صادر له قرار إزالة عام 1996.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن فرق التحقيقات قامت بمعاينة موقع حادث العقار، وهناك لجنة مشكلة لنظر تقرير فني هندسي حول أسباب سقوط العقار.

وواصل،"سنصدر بيان شامل عن أسباب انهيار عقار حدائق القبة"، مؤكدًا تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة، ولجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك.