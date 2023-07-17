شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: تخفيض سرعة الخط الأول والثاني لمنع الأعطال مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الانفاق، أن لديهم تعليمات من الفريق كامل الوزير وزير النقل بالسلامة العامة داخل محطات مترو الانفاق، لأنه هو الوسيلة الأسرع والأمن والأرخص داخل القاهرة الكبرى، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة عالية يقومون بتخفيض سرعات المترو.

واضاف أحمد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، أنهم يقومون بخفض سرعة المترو من 80 كيلو إلى 60 كيلو في الخط الاول والثاني لمنع الأعطال وحفاظا على مسيرة القطارات والقضبان، موضحا أن هذه الخطوط تعمل بالكهرباء الهوائية.

وتابع: "نقوم بتخفيض السرعة طوال فترة الصيف من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساءا لحين انخفاض درجات الحرارة وعودتها لمعدلها الطبيعي، ومن أول وصول درجة الحرارة لـ40 درجة في المترو يتم تخفيض السرعات".