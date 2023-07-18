شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملتقى توظيف محافظة الجيزة.. سن التقديم حتى 45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، ملتقى توظيفياً يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو التالي: -أمن بكمبوند في مدينة السادس من أكتوبر. -أمن بماركت في الشيخ زايد. -أفراد أمن بمستشفى في شارع فيصل. -أفراد أمن بحدائق الأهرام. -أمن بكمبوند في التجمع الخامس. -أمن بمعرض سيارات في شارع فيصل. -أمن بكمبوند في الشيخ زايد. -أمن بماركت في الرحاب. وحدد الجهاز شروط الوظائف على النحو التالي: -المؤهل بداية من إعدادي. -السن من 21 إلى 45. وأوضح الجهاز مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي: -تأمين صحي. -تأمين اجتماعي من أول يوم عمل. -زيادة سنوية. -4 أيام راحة في الشهر. -يوجد سكن في بعض المواقع.

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