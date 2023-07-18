شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التواصل مع مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز خدمات الإرشاد الزواجى والبحوث المتعلقة بالإرشاد الزواجى تابع لدار الإفتاء المصرية

وذكرت الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه يمكنكم التواصل معنا:

- من خلال الرقم الأرضي 0225910678

- من خلال الواتساب على رقم 01144802021

وذكرت الصفحة أنه يمكن الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية يوميًا من الأحد إلى الخميس من ٩ ص وحتى ٥ م.

وتعمل الإدارة للتوفيق والمصالحات بدار الإفتاء المصرية على التوفيق بين المتنازعين في جميع القضايا غير المعروضة أمام القضاء ومن هذه المسائل:

مسائل الميراث و المعاملات المالية (بيع - شركة - مضاربة - ديون – إجارة)، وكذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية (الشبكة - حقوق المطلقة)، وكذلك مسائل الديات والجراحات.

لا بد من حضور جميع أطراف النزاع حتى تقوم الإدارة بالاستماع إليهم والعمل على التسوية فيما بينهم وإزالة الآثار المترتبة على النزاع القائم بينهم.

التوصية تكون شفوية وليست مكتوبة .

وللتواصل مع اللجنة يكون بالحضور في مقر دار الإفتاء المصرية جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والخميس من الساعة التاسعة حتى الثالثة مساء، أو عن طريق الهاتف رقم 0225910441