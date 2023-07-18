شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: الناموس يزيد بسبب الحر وينقل حمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الناموس المصري يزيد بسبب الحر، وتخزين المياه، وينقل حمى الضنك من إنسان مصاب إلى آخر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن معظم الناس يتعرضون لسخونة عالية وتكسير في الجسم عند إصابتهم بحمى الضنك، وتعالج بالكمادات والباراستيامول فقط.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الإنسان يمكن أن يصاب بحمى الضنك ولا يصاب بأعراض ولكن الناموس يصاب بهذه الحمى ونقلها لإنسان أخر، ويمكن لعدد كبير من الناس في منطقة واحدة يصابون بهذا المرض.