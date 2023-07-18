شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 18/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:28

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 8:05 م

موعد صلاة العشاء 9:37 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:19

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:20 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:05