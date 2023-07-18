شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتى ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

وأكدت وزارة العمل إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.