شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى وحد منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلا: إنه وحد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم.

وأكد د. حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، على ضرورة استمرار هذا التحالف في القيام بدوره التنموي، الذي لا غنى عنه، فالدور الذي يقوم به التحالف الوطني في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دور حيوي ورئيسي.

ونوه وكيل صحة الشيوخ، بالخدمات التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الاهلي. مشيرا: إنها ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال د خضير، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واضحة عل مختلف الأصعدة، واحدثت نوعا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن. مشيدا بالدور الهائل، الذي يلعبه الرئيس السيسي في دعم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي. قائلا: إن العمل التطوعي اخذ دفعة حقيقية بظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي للنور، وعلى مدى شهور طويلة ماضية.