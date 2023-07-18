شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على كبار السن ممارسة الرياضة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الرياضة بالنسبة لكبار السن والتى تشمل زيادة ثقتهم بنفسهم لتحسن لياقتهم البدنية والحفاظ على قدراتهم العقلية.

حددت وزارة الصحة والسكان فوائد ممارسة الرياضة بشكل منتظم لكبار السن، وذلك تحت إشراف طبي، ومن أبرزها:

1 - ممارسة الرياضة تُساعد المسن على التوازن.

2 - من فوائد ممارسة الرياضة بشكل منتظم لكبار السن هو تقوية العظام عضلات الجسم.

3 - كما أن ممارسة الرياضة من شأنها أن تحفيز وتقوية الذاكرة.

4 - تحسين القدرات العقلية للشخص المسن.

5 - ممارسة الرياضة بانتظام تزيد من مستوى الطاقة لدى مختلف المسنين.

6 - الرياضة أيضاً تجعل المسن يشعر بكل من الراحة والسعادة.

7 - تحد من مشكلة الاكتئاب لكبار السن.

8 - ممارسة الرياضة أيضاً تحد من تعرض المسن لمختلف الأمراض، ومن أمثالها: "أمراض القلب، والجلطة، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه هناك برنامج للرعاية الصحية لكبار السن، وهو يقدم خدمة صحية لكافة الأشخاص لمن هم أكثر عمراً من 65 سنة، وذلك بشكل مجاني في كافة محافظات الجمهورية، ماعدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وهي "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - أسوان - جنوب سيناء - السويس".