شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تطوير 181 قرية باستثمارات 102 مليار جنيه فى محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة حياة كريمة، المشروع الأضخم الذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري وخاصة قرى الصعيد بعد أن تم إدراج كافة قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بنسبة 65% من مراكزالمرحلة الأولى كانت من نصيب الصعيد بنحو 52 مركزا، و63% من إجمالي عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون بالمرحلة الأولى واعتماد تنفيذ 8100 مشروع في الصعيد بتكلفة 180 مليارجنيه من 270 مليار جنيه هي التكلفة الكلية للمبادرة في المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.

ـ مدينة سوهاج الجديدة أحد مدن الجيل الثالث

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مدينة سوهاج الجديدة هي أحد مدن التوأمة، وبالرغم من صدور قرار إنشائها في مطلع الألفينات، إلا أنه بحلول عام 2014 لم يكن يقطن بها إلا بضع عشرات من الأسر فقط بدون خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج الجديدة، ومع تصميم الرئيس السيسي على سرعة إعمار الصعيد كانت مدينة سوهاج من المدن التى تم التركيز عليها بشكل كبير في تنفيذ عملية تنمية حقيقية نراها اليوم في أرض الواقع.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة والجارى تنفيذها بمحافظة سوهاج حوالي 102 مليار جنيه بداية من منتصف عام 2014 حتى ديسمبر2022، وذلك فى 6 محاور شملت "المجمعات الصناعية، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية"، حيث تم تطوير 181 قرية داخل 7 مراكز، بما يشمل البنية التحتية والمدارس والمستشفيات ومشروعات الرى.